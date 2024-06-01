Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У третьому колі Ролан Гаррос українка Еліна Світоліна обіграла румунку Ану Богдан в двох сетах - 7:5, 6:2. Через дощі початок поєдинку був перенесений, матч переривали і під час другого сету.

Світоліна - остання українка, яка залишилась у цьогорічному розіграші Ролан Гаррос. В 1/8 фіналу турніру вона зустрінеться з Єленою Рибакіною – четвертою ракеткою світу. Матч пройде 2 червня.

Ролан Гаррос

1/16 фіналу

1 червня

Еліна Світоліна (Україна) – Ана Богдан (Румунія) - 7:5, 6:2

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