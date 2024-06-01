Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Ролан Гаррос
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до четвертого раунду Ролан Гаррос-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У третьому колі Ролан Гаррос українка Еліна Світоліна обіграла румунку Ану Богдан в двох сетах - 7:5, 6:2. Через дощі початок поєдинку був перенесений, матч переривали і під час другого сету.
Світоліна - остання українка, яка залишилась у цьогорічному розіграші Ролан Гаррос. В 1/8 фіналу турніру вона зустрінеться з Єленою Рибакіною – четвертою ракеткою світу. Матч пройде 2 червня.
Ролан Гаррос
1/16 фіналу
1 червня
Еліна Світоліна (Україна) – Ана Богдан (Румунія) - 7:5, 6:2
Фото: Getty Images
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