Світоліній пропонували сотні тисяч доларів за виступи під іншим прапором

Цією інформацією Еліна Світоліна поділилася в інтерв'ю УП.

"Під прапором Росії мені не пропонували виступати, але пропонували інші країни. Вони пропонували на рік платити $500 тис. Це були певні програми, де вони інвестують у твоє майбутнє, у твій розвиток у тенісі, але ти повинен грати за іншу країну", - зізналась Світоліна.

За словами української тенісистки, це було давно.

"Для мене ніколи не стояло питання чи змінювати країну. Коли я починала кар'єру, то у Харкові я мала повні умови, щоб розвиватися. У мене був спонсор, Юрій Анатолійович Сапронов, який мені допоміг та надав усі умови для розвитку", – йдеться у заяві Еліни Світоліної.