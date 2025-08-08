The Guardian: УЄФА виплатила російським клубам майже 11 млн євро після вторгнення в Україну
Попри заборону на участь російських команд у міжнародних турнірах, УЄФА перерахувала футбольним клубам з РФ майже 11 млн євро "солідарних виплат" за сезони 2022–23, 2023–24 та 2024–25 років
Про це повідомляє The Guardian.
Ці кошти зазвичай отримують клуби, що не пройшли у єврокубки, аби "підтримати конкурентний баланс" у національних чемпіонатах.
- близько 3,3 млн євро надійшли російським клубам за кожен із перших двох сезонів після вторгнення;
- ще 4,2 млн євро — за поточний сезон 2024–25.
Водночас п’ять українських клубів з Одеси, Харкова та Маріуполя за останні два роки аналогічних виплат не отримали — через позицію банку у Швейцарії, який, за словами УЄФА, вважає їхнє розташування у “зоні бойових дій” перешкодою для переказів.
Керівники клубів вважають такі пояснення "абсолютно незрозумілими", наголошуючи, що УЄФА не надала жодного офіційного чи юридичного обґрунтування цієї дискримінації.
- Футзальні збірні України та Румунії провели хвилину мовчання після старту матчу після того, як УЄФА двічі відмовив у ній українцям.
