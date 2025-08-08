The Guardian: УЄФА виплатила російським клубам майже 11 млн євро після вторгнення в Україну

Про це повідомляє The Guardian.

Ці кошти зазвичай отримують клуби, що не пройшли у єврокубки, аби "підтримати конкурентний баланс" у національних чемпіонатах.

близько 3,3 млн євро надійшли російським клубам за кожен із перших двох сезонів після вторгнення;

ще 4,2 млн євро — за поточний сезон 2024–25.

Водночас п’ять українських клубів з Одеси, Харкова та Маріуполя за останні два роки аналогічних виплат не отримали — через позицію банку у Швейцарії, який, за словами УЄФА, вважає їхнє розташування у “зоні бойових дій” перешкодою для переказів.

Керівники клубів вважають такі пояснення "абсолютно незрозумілими", наголошуючи, що УЄФА не надала жодного офіційного чи юридичного обґрунтування цієї дискримінації.