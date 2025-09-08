"Тимчасові" чемпіони WBO та WBA провели дуель поглядів перед поєдинком за право битися з Усиком

Відео оприлюднила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Паркер та Вордлі влаштували битву поглядів у Лондоні. 7 вересня WBO санкціонувала їхній бій, який відбудеться у столиці Великої Британії 25 жовтня. Це сталося після того, як організація дала Олександру Усику через травму спини відстрочку на 90 днів на переговори щодо захисту титулу проти обов'язкового претендента з Нової Зеландії. Таким чином, абсолютний чемпіон світу в наступному поєдинку зустрінеться з переможцем поєдинку між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі.

Олександр Усик є абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Новозеландський боксер є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO, Вордлі володіє аналогічним поясом WBA.

Що передувало

24 липня WBO зобов'язала Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу WBO проти Джозефа Паркера та дала йому 30 днів, аби домовитися з новозеландцем. В іншому випадку організація погрожувала позбавити українця пояса, що призведе до втрати звання абсолютного чемпіона світу. Сам Усик попросив WBO відтермінувати дедлайн через травму спини.

38-річний Усик вдруге здобув усі чотири титули дивізіону - WBO, WBA, WBC та IBF- 19 липня, коли нокаутував у Лондоні британця Даніеля Дюбуа. 33-річний Паркер володів повноцінним титулом WBO у 2016-2018 роках, доки не програв Ентоні Джошуа з Великої Британії.