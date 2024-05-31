У Франції спіймали чеченця, який планував теракт під час Олімпіади-2024
У пʼятницю, 31 травня, стало відомо, що у Франції затримали уродженця Чечні, який готував теракт під час Олімпіади-2024
Про це повідомляє офіційний сайт МВС Франції.
У міністерстві внутрішніх справ Франції відзвітували, що спіймали 18-річного уродженця Чечні. Його підозрюють у підготовці теракту під час Олімпіади-2024.
Чеченця затримали ще 22 травня, але про це розголосили лише сьогодні, 31 травня. Усі докази свідчать, що він активно готував теракт на стадіоні "Жоффруа Гішар" у Сент-Етьєні.
Терорист планував напасти на глядачів та поліціянтів під час футбольного матчу на Олімпіаді. В результаті чеченець мав намір й закінчити життя - мученицькою смертю.
У Сент-Етьєні запланований матч олімпійської збірної України з футболу проти Марокко. Він пройде 27 липня.
- Олімпіада-2024 пройде з 26 липня до 11 серпня.
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