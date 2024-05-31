У Франції спіймали чеченця, який планував теракт під час Олімпіади-2024

Про це повідомляє офіційний сайт МВС Франції.

У міністерстві внутрішніх справ Франції відзвітували, що спіймали 18-річного уродженця Чечні. Його підозрюють у підготовці теракту під час Олімпіади-2024.

Чеченця затримали ще 22 травня, але про це розголосили лише сьогодні, 31 травня. Усі докази свідчать, що він активно готував теракт на стадіоні "Жоффруа Гішар" у Сент-Етьєні.

Терорист планував напасти на глядачів та поліціянтів під час футбольного матчу на Олімпіаді. В результаті чеченець мав намір й закінчити життя - мученицькою смертю.

У Сент-Етьєні запланований матч олімпійської збірної України з футболу проти Марокко. Він пройде 27 липня.