"У нас є державна мова, які можуть бути суперечки": олімпійський чемпіон Верняєв розповів про свій перехід на українську

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Олега Верняєва, його перехід на українську мову почався зі спілкування вдома та з друзями.

"Це була розминка, щоб спробувати і не соромитися. Потім з вчителем довго вивчав українську. Тому що самому проходити цей шлях складно і набагато довше. Коли з вчителем працюєш, набагато цікавіше. Головне – бажання. Якщо хочеш цього, ти це зробиш. Якщо не хочеш, хоч сто вчителів тобі дай, нічого не зробиш", - сказав гімнаст.

Спортсмен також наголосив, що в Україні нема жодних утисків щодо мовного питання.

"Хтось "підколює", мовляв, навіщо, для чого вчити. Я цього не розумію. У нас є державна мова. Які можуть бути суперечки та питання щодо цього? Кожен повинен її знати. Хочеш англійську – знай, вивчай англійську, тільки плюс, клас. Хочеш німецьку – вивчай німецьку. Ніхто ж не забороняє іноземними мовами спілкуватися. Але українську повинні знати всі", - сказав Верняєв.