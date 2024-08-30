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Головна Спорт "У нас є державна мова, які можуть бути суперечки": олімпійський чемпіон Верняєв розповів про свій перехід на українську

"У нас є державна мова, які можуть бути суперечки": олімпійський чемпіон Верняєв розповів про свій перехід на українську

Влад Дідусь
30 серпня, 2024 п'ятниця
18:11
Спорт Олег Верняєв, Олімпіада-2024, спортивна гімнастика

Олімпійський чемпіон у спортивній гімнастиці Олег Верняєв певен, що українську мову повинні знати всі українці

Зміст

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Олега Верняєва, його перехід на українську мову почався зі спілкування вдома та з друзями.

"Це була розминка, щоб спробувати і не соромитися. Потім з вчителем довго вивчав українську. Тому що самому проходити цей шлях складно і набагато довше. Коли з вчителем працюєш, набагато цікавіше. Головне –  бажання. Якщо хочеш цього, ти це зробиш. Якщо не хочеш, хоч сто вчителів тобі дай, нічого не зробиш", - сказав гімнаст.

Спортсмен також наголосив, що в Україні нема жодних утисків щодо мовного питання.

"Хтось "підколює", мовляв, навіщо, для чого вчити. Я цього не розумію. У нас є державна мова. Які можуть бути суперечки та питання щодо цього? Кожен повинен її знати. Хочеш англійську – знай, вивчай англійську, тільки плюс, клас. Хочеш німецьку – вивчай німецьку. Ніхто ж не забороняє іноземними мовами спілкуватися. Але українську повинні знати всі", - сказав Верняєв.

  • 30-річний Олег Верняєв є переможцем Олімпіади-2016 у вправах на брусах та володарем срібла Ігор у Ріо в багатоборстві. Крім того, українець вигравав золото чемпіонату світу та є шестиразовим чемпіоном Європи. 
Теги:
Суспільство
Олімпіада
спортивна гімнастика
Олімпійська збірна України
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