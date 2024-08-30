"У нас є державна мова, які можуть бути суперечки": олімпійський чемпіон Верняєв розповів про свій перехід на українську
Олімпійський чемпіон у спортивній гімнастиці Олег Верняєв певен, що українську мову повинні знати всі українці
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Олега Верняєва, його перехід на українську мову почався зі спілкування вдома та з друзями.
"Це була розминка, щоб спробувати і не соромитися. Потім з вчителем довго вивчав українську. Тому що самому проходити цей шлях складно і набагато довше. Коли з вчителем працюєш, набагато цікавіше. Головне – бажання. Якщо хочеш цього, ти це зробиш. Якщо не хочеш, хоч сто вчителів тобі дай, нічого не зробиш", - сказав гімнаст.
Спортсмен також наголосив, що в Україні нема жодних утисків щодо мовного питання.
"Хтось "підколює", мовляв, навіщо, для чого вчити. Я цього не розумію. У нас є державна мова. Які можуть бути суперечки та питання щодо цього? Кожен повинен її знати. Хочеш англійську – знай, вивчай англійську, тільки плюс, клас. Хочеш німецьку – вивчай німецьку. Ніхто ж не забороняє іноземними мовами спілкуватися. Але українську повинні знати всі", - сказав Верняєв.
- 30-річний Олег Верняєв є переможцем Олімпіади-2016 у вправах на брусах та володарем срібла Ігор у Ріо в багатоборстві. Крім того, українець вигравав золото чемпіонату світу та є шестиразовим чемпіоном Європи.
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