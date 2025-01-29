У США чоловік загинув через влучання легкоатлетичного молота. Він врятував свою родину
Під час змагань, які проходили у кампусі університету Колорадо (США), легкоатлетичний молот влучив у чоловіка
Про це повідомляє BBC.
За словами представника університету, глядач загинув, коли молот, кинутий учасником, пробив захисні барʼєри та вилетів за межі сектору.
Загиблим виявився 57-річний Вейд Ленгстон - батько одного з учасників змагань. Чоловік прикрив собою і врятував від удару молота дружину та дитину.
"Ми розбиті горем через цей жахливий нещасний випадок і зосереджені на підтримці всіх причетних", – заявила ректорка університету Дженніфер Собанет.
- Речник департаменту поліції Колорадо-Спрінгс повідомив, що інцидент кваліфікували, як нещасний випадок.
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