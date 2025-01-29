У США чоловік загинув через влучання легкоатлетичного молота. Він врятував свою родину

Про це повідомляє BBC.

За словами представника університету, глядач загинув, коли молот, кинутий учасником, пробив захисні барʼєри та вилетів за межі сектору.

Загиблим виявився 57-річний Вейд Ленгстон - батько одного з учасників змагань. Чоловік прикрив собою і врятував від удару молота дружину та дитину.

"Ми розбиті горем через цей жахливий нещасний випадок і зосереджені на підтримці всіх причетних", – заявила ректорка університету Дженніфер Собанет.