УАФ презентувала нову форму збірних України з футболу
Українська асоціація футболу (УАФ) представила нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на новий сезон з гаслом "Слава Україні"
Про це повідомили в УАФ.
Компанія Adidas стала ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, зокрема чоловічої, жіночої та молодіжної команди. 9 жовтня вони презентували нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на сезон 2024/2025.
Зазначається, що нові домашня та виїзна форми натхненні прапором країни, мають три смужки на плечах та гасло "СЛАВА УКРАЇНІ" на спині.
Фото: пресслужба УАФ
Фото: пресслужба УАФ
"Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом, що робить її невіддільним атрибутом кожного вболівальника. Форма виготовлена за технологією AERO READY, в якій використовуються матеріали, що відводять вологу або поглинають її, щоб тіло залишалося сухим, і включає вставки, що дихають, із сітки для комфорту як гравців на полі, так і вболівальників, які підтримують команду. Колекцію виготовлено зі 100% перероблених матеріалів, продовжуючи стратегію adidas до скорочення пластикових відходів", - пояснили в УАФ.
Фото: пресслужба УАФ
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