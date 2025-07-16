Україна перемогла Нідерланди, достроково зберігши місце в чоловічій волейбольній Лізі націй
У середу, 16 липня, збірна України з волейболу розпочала третій ігровий тиждень Ліги націй перемогою над Нідерландами, чим достроково гарантувала собі місце на наступний сезон
Про це повідомляє Flashscore.
Першим суперником України на фінальному ігровому тижні Ліги націй стали Нідерланди, які є аутсайдерами турніру. Перед стартом дев'ятого туру українська збірна оновила склад: Юрій Синиця замінив Сергія Євстратова на позиції пасуючого, а Євгеній Кісілюк - Олександра Наложного як догравальник.
Українська збірна обіграла нідерландську команду з рахунком 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13).
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Завдяки перемозі Україна гарантувала собі місце у Лізі націй на наступний сезон. "Синьо-жовті" також піднялися на проміжне четверте місце в турнірній таблиці, маючи шість перемог і 17 очок.
Наступний матч Україна зіграє з Італією у четвер, 17 липня, о 17:30 за київським часом.
- У своєму дебютному матчі чоловічої Ліги націй 11 червня українські волейболісти перемогли бронзових призерів Олімпіади-2024 - збірну США.
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