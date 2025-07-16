Україна перемогла Нідерланди, достроково зберігши місце в чоловічій волейбольній Лізі націй

Про це повідомляє Flashscore.

Першим суперником України на фінальному ігровому тижні Ліги націй стали Нідерланди, які є аутсайдерами турніру. Перед стартом дев'ятого туру українська збірна оновила склад: Юрій Синиця замінив Сергія Євстратова на позиції пасуючого, а Євгеній Кісілюк - Олександра Наложного як догравальник.

Українська збірна обіграла нідерландську команду з рахунком 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13).

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Завдяки перемозі Україна гарантувала собі місце у Лізі націй на наступний сезон. "Синьо-жовті" також піднялися на проміжне четверте місце в турнірній таблиці, маючи шість перемог і 17 очок.

Наступний матч Україна зіграє з Італією у четвер, 17 липня, о 17:30 за київським часом.