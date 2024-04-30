Україна розтрощила Китай на ЧС з хокею

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою України над Китаєм з рахунком 9:0. Для нашої збірної це третя поспіль перемога на турнірі, до цього українці переграли Естонію (8:0) та Нідерланди(4:0).

Україна з 9 очками наразі йде на першій позиції у групі. Слідом 2-3 позицію ділять Литва і Китай (по 6 балів). Нідерланди, Іспанія та Естонія поки не вигравали.

За підсумками п’яти турів найкраща команда в турнірній таблиці здобуде підвищення в класі до дивізіону IA. Шоста команда вилетить з дивізіону в групу IIA.

Турнір триватиме до 3 травня.