Україна розтрощила Китай на ЧС з хокею
У вівторок, 30 квітня, збірна України з хокею провела третій матч у рамках чемпіонату світу в дивізіоні 1B, де розгромно обіграла Китай
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою України над Китаєм з рахунком 9:0. Для нашої збірної це третя поспіль перемога на турнірі, до цього українці переграли Естонію (8:0) та Нідерланди(4:0).
Україна з 9 очками наразі йде на першій позиції у групі. Слідом 2-3 позицію ділять Литва і Китай (по 6 балів). Нідерланди, Іспанія та Естонія поки не вигравали.
За підсумками п’яти турів найкраща команда в турнірній таблиці здобуде підвищення в класі до дивізіону IA. Шоста команда вилетить з дивізіону в групу IIA.
Турнір триватиме до 3 травня.
- У суботу, 27 квітня, збірна України з хокею обіграла Естонію на ЧС у дивізіоні ІВ.
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