Українка Костюк обіграла "нейтральну" Потапову і вперше вийшла у півфінал WTA 1000
Українська тенісистка Марта Костюк обіграла "нейтральну" росіянку Анастасію Потапову і вперше у кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA 1000
Про це повідомляє Еспресо TV.
Сьогодні, 14 березня, українка Марта Костюк (№32 WTA) провела матч 1/4 фіналу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс. Вона обіграла "нейтральну" тенісистку з російським паспортом Анастасію Потапову (№33 WTA) – 6:0, 7:5.
Матч тривав 1 годину і 10 хвилин.
Відтак Костюк уперше в кар’єрі виступить у півфіналі турніру WTA 1000, де зіграє проти лідерів світового жіночого тенісу Іги Свьонтек або Каролін Возняцкі.
WTA 1000, Індіан-Веллс, США, хард, чвертьфінал
Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова – 6:0, 7:5
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