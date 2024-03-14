Українка Костюк обіграла "нейтральну" Потапову і вперше вийшла у півфінал WTA 1000

Про це повідомляє Еспресо TV.

Сьогодні, 14 березня, українка Марта Костюк (№32 WTA) провела матч 1/4 фіналу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллс. Вона обіграла "нейтральну" тенісистку з російським паспортом Анастасію Потапову (№33 WTA) – 6:0, 7:5.

Матч тривав 1 годину і 10 хвилин.

Відтак Костюк уперше в кар’єрі виступить у півфіналі турніру WTA 1000, де зіграє проти лідерів світового жіночого тенісу Іги Свьонтек або Каролін Возняцкі.

WTA 1000, Індіан-Веллс, США, хард, чвертьфінал

Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова – 6:0, 7:5