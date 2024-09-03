Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук стала бронзовою призеркою Паралімпіади у бігу на 400 м
Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук отримала бронзу на Паралімпійських іграх у бігу на 400 метрів
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Зазначається, що у фінальному забігу вона разом з гайдом Микитою Барабановим фінішувала третьою у класі Т12.
Завдяки бронзі на 400 м Ботурчук здобула 11-ту медаль у кар'єрі на Паралімпіадах і оновила національний рекорд у легкій атлетиці за кількістю нагород. Перед цим спортсменка ділила його з іншим легкоатлетом – Віктором Павликом.
Як Україна виступає на Паралімпіаді-2024
Українські паралімпійці мають в активі 5 золотих, 12 срібних та 19 бронзових нагород. Наша збірна піднялася на 10 позицію в медальному заліку.
- Раніше ми повідомляли, що українська легкоатлетка Зоя Овсій на Паралімпіаді-2024 здобула бронзову медаль у змаганнях з метання диска.
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