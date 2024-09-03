Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук стала бронзовою призеркою Паралімпіади у бігу на 400 м

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зазначається, що у фінальному забігу вона разом з гайдом Микитою Барабановим фінішувала третьою у класі Т12.

Завдяки бронзі на 400 м Ботурчук здобула 11-ту медаль у кар'єрі на Паралімпіадах і оновила національний рекорд у легкій атлетиці за кількістю нагород. Перед цим спортсменка ділила його з іншим легкоатлетом – Віктором Павликом.

Як Україна виступає на Паралімпіаді-2024

Українські паралімпійці мають в активі 5 золотих, 12 срібних та 19 бронзових нагород. Наша збірна піднялася на 10 позицію в медальному заліку.