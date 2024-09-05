Українська тенісистка Кіченок вийшла до фіналу US Open у парному розряді

Про це повідомляє офіційний сайт US Open.

4 вересня у Нью-Йорку Кіченок та Остапенко у півфіналі перемогли Чан Хао-Чін з Тайваню та нейтральну тенісистку з РФ Вероніку Кудерметову - 6:1, 6:2.

Українка та латвійка вийшли до фіналу турніру найпрестижнішої серії Grand Slam вдруге в нинішньому сезоні. Вони також грали у вирішальному матчі на Australian Open.

У фіналі Кіченок та Остапенко зустрінуться з переможницею зустрічі між Катериною Синяковою (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США) та Крістіною Младенович (Франція) та Чжан Шуай (Китай).

US Open

4 вересня

Жінки. Парний розряд. Півфінал

Людмила Кіченок / Олена Остапенко (Україна / Латвія) – Чан Хао-Чін (Тайвань) / Вероніка Кудерметова – 6:1, 6:2