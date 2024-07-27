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Головна Спорт Українські гімнасти достроково вийшли у фінал командного багатоборства на Олімпіаді-2024

Українські гімнасти достроково вийшли у фінал командного багатоборства на Олімпіаді-2024

Влад Дідусь
27 липня, 2024 субота
22:08
Спорт Олег Верняєв, спортивна гімнастика, Олімпіада-2024

Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики кваліфікувалась у фінал командного багатоборства на Олімпійських іграх у Парижі

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Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 27 липня, у Парижі стартували змагання зі спортивної гімнастики. У другому субдивізіоні чоловічих команд змагалась збірна України, яку презентували Радомир Стельмах, Назар Чепурний, Олег Верняєв, Ілля Ковтун та Ігор Радівілов.

Найбільше балів (45.032) українські гімнасти заробили на паралельних брусах. Олег Верняєв продемонстрував топ-1 результат у цій дисципліні - 15.266.

Наразі українська команда займає четверту позицію, що дозволить нашим спортсменам змагатись за медалі у фінальних змаганнях.

Фінал командного багатоборства відбудеться у понеділок, 29 липня.

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Теги:
Олімпіада
спортивна гімнастика
Олімпіада-2024
Олімпійська збірна України
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