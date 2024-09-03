Український легкоатлет Литвиненко здобув бронзу на Паралімпіаді-2024

Про це інформує Суспільне Спорт.

Вказано, що спортсмен змагався у стрибках в довжину у класі T36 (стрибуни у довжину з порушеннями рухів усіх чотирьох кінцівок від низького до середнього ступеня) з дев'ятьма суперниками. Під час першої спроби Литвиненко повторив паралімпійський рекорд стрибком на 5.76 метра. Такий же результат у другому раунді показали бразилець Асер Матеуш Алмейда Рамош і "нейтральний" Євгеній Торсунов.

Втім, під час шостої спроби рекорд побив Торсунов (5.83 м), він здобув золото. Срібло і бронзу визначили за другими кращими спробами спортсменів: медалі здобули Алмейда (5.70 м) та Литвиненко (5.56 м).

Паралімпіада у Франції стала другим виступом українця. До цього Литвиненко брав участь в Іграх в Токіо у 2021 році.

Як виступає Україна

Українські паралімпійці мають в активі чотири золоті, 11 срібних та 16 бронзових нагород. Наша збірна піднялася на 11-ту позицію в медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, чоловіки, клас S5), Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12), Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас S11), Денис Остапченко (плавання, 50 м на спині, клас S3), Ігор Цвєтов (забіг, 100-метрів, клас Т35).

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7) і (плавання 400 м, вільний стиль, клас SM7), Ілля Яременко (плавання, 50 м вільним стилем (клас S13).

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6 і плавання, 100 м, брас, клас SB5), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7 і плавання, 100 м, брас, клас SB6, Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11), Артем Колінько (боча, клас BC4), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11), Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5), Сергій Паламарчук (плавання на спині, 50 м, клас S3), Олексій Вірченко (плавання, 50 м вільним стилем (клас S13), Олександр Литвиненко (стрибки в довжину, клас Т36).