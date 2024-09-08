Український паверліфтер Антон Крюков здобув "срібло" в останньому фіналі Паралімпіади-2024

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Антон Крюков у фіналі змагань з паверліфтингу у ваговій категорії понад 107 кг показав вольовий результат, піднявши штангу вагою 251 кг.

Крюков став претендентом на "бронзу" ще перед стартом змагань — заявив вагу 240 кг — третю найбільшу серед усіх учасників. З першої спроби.

Антон впевнено підняв штангу, що дало йому друге місце в заліку. Його опонент з Йорданії Джаміль Ельшеблі, що заявив 242 кг, не зміг підняти штангу.

Після першої спроби лідером змагань став іранець Ахмад Амінзаде, який підняв 253 кг, а в другій спробі покращив результат до 258 кг, достроково забезпечивши собі золоту медаль.

Крюков, своєю чергою, також успішно виконав другу спробу, піднявши 247 кг, що зміцнило його позицію на другому місці.

За "срібло" боролися Антон Крюков та грузин Акакій Джинчарадзе, який показав результат 244 кг.

У заключній, третій спробі Джинчарадзе зміг підняти 250 кг, але український атлет продемонстрував неймовірну силу та витримку, піднявши штангу вагою 251 кг.

Паверліфтинг

107 кг

чоловіки

Ахмад Амінзаде (Іран) — 263 кг Антон Крюков (Україна) — 251 кг Акакій Джинчарадзе (Грузія) — 250 кг

Як виступає Україна

На Іграх у Парижі українські паралімпійці здобули 21 золоту, 24 срібних та 31 бронзову нагороду. Наша збірна посідає сьому позицію в медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12), Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас S11), Денис Остапченко (плавання, 50 м на спині, клас S3), Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 100 м, клас Т35), Юрій Шенгур (плавання, 100 м на спині, клас S7), Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 м. Клас T37), Ярослав Денисенко (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Андрій Трусов (плавання, вільний стиль, 50 м, клас S7), Анна Стеценко, Марина Піддубна, Олексій Вірченко та Ярослав Денисенко (плавання, мікст естафета 4х100 м, вільний стиль), Анастасія Москаленко (штовхання ядра, клас F32), Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра, клас F35), Наталія Ніколайчук (дзюдо, до 48 кг, клас J1), Єгор Дементьєв (велоспорт, шосейна гонка, клас C5), Ігор Цвєтов (біг, 200 м, клас T35), Віктор Дідух (одиночний турнір, клас MS8), Анастасія Гарник (дзюдо, більше 70 кг, клас J1), Олександр Назаренко (Дзюдо, до 90 кг, клас J2), Андрій Трусов (плавання, батерфляй, 50 м, клас S7), Віктор Дідух (настільний теніс, одиночний турнір, клас MS8), Владислав Єпіфанов (аутригер, 200 м, клас VL3).

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5; 100 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7; 400 м, вільний стиль, клас SM7; 100 м на спині, клас S7), Ілля Яременко (плавання, 50 м вільним стилем (клас S13), Данило Чуфаров (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас S11), Ігор Німченко (плавання, 100 м батерфляєм, клас S10), Марія Шпатківська (легка атлетика, штовхання ядра, клас F46), Максим Веракса (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Анна Стеценко (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), чоловіча збірна України з голболу, Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 100 м, клас Т12), Людмила Даниліна (Легка атлетика, біг на 1500 м, клас T20), Данило Чуфаров (батерфляй, 100 м, клас S11), Денис Остапченко (вільний стиль, 50 м, клас S3), Марина Литовченко (настільний теніс, одиночний турнір, жінки, клас WS6), Марина Мажула (веслування, 200 метрів, клас KL1), Антон Крюков (паревліфтинг, у вазі понад 107 кг).

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S6; 100 м, брас, клас SB5), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7; 100 м, брас, клас SB6), Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11), Артем Колінько (боча, клас BC4), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11, 100 м брасом, клас SB11), Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5), Сергій Паламарчук (плавання, 50 м на спині, клас S3), Олексій Вірченко (плавання, 50 м вільним стилем, клас S13), Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки в довжину, клас Т36), Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F53), Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Максим Коваль (штовхання ядра, клас F20), Олена Федота-Ісаєва (фехтування на візках, шабля, категорія В), Ярослав Семененко, Анна Ґонтар, Олександр Комаров, Ірина Пойда (плавання, змішана естафета 4х50 м комплексом), Давид Хорава (дзюдо, до 60 кг, клас J2), Анжела Гаврисюк (дзюдо, до 57 кг, клас J1). Павло Баль (велоспорт, гендбайк, шосейна гонка, клас H5), Максим Ніколенко (настільний теніс), Олена Федота-Ісаєва (фехтування на шпагах, категорія В), Юрій Бабинець (паверліфтинг, чоловіки, до 88 кг), Микола Синюк (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2), Ігор Німченко (плавання, 200 м, клас SM10).