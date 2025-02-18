Усик планує здобути ступінь доктора філософії: захищатиме дисертацію за спеціальністю "Право"

Про це пише видання Tribuna з посиланням на дані з інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Як зазначається, 38-річний боксер обрав темою дисертації "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

Він захищатиме її у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Раніше Усик розповів, що розраховує завершити кар’єру в найближчі два роки.

"Думаю, два роки, півтора залишилося в боксі. Я почуваю себе чудово. Мені здається, що мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше. Лише двох", - заявив спортсмен.