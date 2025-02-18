Усик планує здобути ступінь доктора філософії: захищатиме дисертацію за спеціальністю "Право"
Український боксер Олександр Усик планує захистити дисертацію для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю "Право"
Про це пише видання Tribuna з посиланням на дані з інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Як зазначається, 38-річний боксер обрав темою дисертації "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".
Він захищатиме її у Харківському національному університеті внутрішніх справ.
Раніше Усик розповів, що розраховує завершити кар’єру в найближчі два роки.
"Думаю, два роки, півтора залишилося в боксі. Я почуваю себе чудово. Мені здається, що мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше. Лише двох", - заявив спортсмен.
- Також нещодавно Олександр Усик повідомив, що перед завершенням кар'єри проведе усього два поєдинки.
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