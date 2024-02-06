Усик розповів, якою була його перша реакція на травму Ф'юрі

Про це Усик розповів на пресконференції, яку транслював youtube-канал Independent.

За словами українця, новину про травму Тайсона Ф'юрі йому повідомив після спаринг-сесії тренер Сергій Лапін.

"Мені сказали це після того, як я залишив ринг. Я провів 12 раундів спарингів, ми зробили неймовірну роботу. І потім Сергій Сергійович підійшов трошки з посмішкою, трошки напружений, і сказав, що в нас отакі новини. Я неймовірно посміхнувся й пішов тренуватися далі", - розповів Усик.

Він підкреслив, що у жодному разі не глузував з ушкодження Ф'юрі, який отримав розсічення під час тренування.

"Це не насмішка над Тайсоном Ф’юрі, це моя посмішка. Тому що мені так легше. Коли я посміхаюся, я вільний. Якщо ви спробуєте просто посміхатися, ви зрозумієте, наскільки життя прекрасне", – сказав Усик.

Чому перенесли бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).