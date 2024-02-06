Усик розповів, якою була його перша реакція на травму Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик заявив, що зустрів інформацію про травму Тайсона Ф'юрі та перенесення бою з британцем з посмішкою
Про це Усик розповів на пресконференції, яку транслював youtube-канал Independent.
За словами українця, новину про травму Тайсона Ф'юрі йому повідомив після спаринг-сесії тренер Сергій Лапін.
"Мені сказали це після того, як я залишив ринг. Я провів 12 раундів спарингів, ми зробили неймовірну роботу. І потім Сергій Сергійович підійшов трошки з посмішкою, трошки напружений, і сказав, що в нас отакі новини. Я неймовірно посміхнувся й пішов тренуватися далі", - розповів Усик.
Він підкреслив, що у жодному разі не глузував з ушкодження Ф'юрі, який отримав розсічення під час тренування.
"Це не насмішка над Тайсоном Ф’юрі, це моя посмішка. Тому що мені так легше. Коли я посміхаюся, я вільний. Якщо ви спробуєте просто посміхатися, ви зрозумієте, наскільки життя прекрасне", – сказав Усик.
Чому перенесли бій Усик - Ф'юрі
2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.
Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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