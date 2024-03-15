Усик розсекретив план дій, якщо Ф'юрі відмовиться вийти на ринг

Про це повідомляє Boxing Social.

"Я обов’язково буду битися 18 травня, і мої тренування не пройдуть даром. Але я дуже радий, що Тайсон швидко відновився після травми і вже повернувся до тренувань. Я маю битися за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі", - заявив Олександр Усик.

Український боксер розсекретив план дій, якщо Тайсон Ф'юрі відмовиться вийти на ринг.

"Не важливо, хто буде суперником. Так сталося, що Тайсон Ф’юрі стоїть на моєму шляху до звання абсолютного чемпіона. Але якщо Тайсон не захоче битися і вирішить відмовитися від свого пояса, я з радістю буду битися за нього з тим, кого WBC вибере претендентом", - наголосив Усик.

Бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).