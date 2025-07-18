Усик та Дюбуа провели фінальну битву поглядів перед супербоєм

Відео оприлюднив DAZN Bozing у мережі X.

Під час дуелі поглядів, яка відбулася після зважування в Лондоні, Дюбуа першим відвів погляд. Таким чином Усик виграв у британця третю за тиждень битву поглядів.

Під час самого зважування українець показав рекордну вагу - 103,1 кг. До цього він найбільше важив перед реваншем проти іншого британця, Тайсона Ф'юрі, - 102,5 кг. Даніель Дюбуа переважив суперника на 7,5 кг та показав 110,6 кг.

19 липня на стадіоні "Вемблі" Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).

POV: You’re front row for the Undisputed Heavyweight Championship final face-off! ????@usykaa ???? @DynamiteDubois



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Як склався перший бій Усик - Дюбуа

У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. Натомість сам британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями більше трьох хвилин.

38-річний Олександр Усик сперечатиметься за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Втім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули. Також Усик був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі (до 90,7 кг).

27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом у п'ятому раунді в Ентоні Джошуа з Великої Британії.