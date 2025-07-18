Усик та Дюбуа провели фінальну битву поглядів перед супербоєм
У п'ятницю, 18 липня, український боксер Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа провели заключну дуель поглядів перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі
Відео оприлюднив DAZN Bozing у мережі X.
Під час дуелі поглядів, яка відбулася після зважування в Лондоні, Дюбуа першим відвів погляд. Таким чином Усик виграв у британця третю за тиждень битву поглядів.
Під час самого зважування українець показав рекордну вагу - 103,1 кг. До цього він найбільше важив перед реваншем проти іншого британця, Тайсона Ф'юрі, - 102,5 кг. Даніель Дюбуа переважив суперника на 7,5 кг та показав 110,6 кг.
19 липня на стадіоні "Вемблі" Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Як склався перший бій Усик - Дюбуа
У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. Натомість сам британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями більше трьох хвилин.
38-річний Олександр Усик сперечатиметься за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Втім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули. Також Усик був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі (до 90,7 кг).
27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом у п'ятому раунді в Ентоні Джошуа з Великої Британії.
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