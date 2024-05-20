Усик відібрав у боксера зі США лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу
Олександр Усик відібрав у американця Теренса Кроуфорда лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring
Новий рейтинг оприлюднив журнал The Ring.
Українець піднявся з третього на перше місце завдяки перемозі над британцем Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Колишній лідер та володар усіх чотирьох поясів у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд зі США опустився на третю позицію. Другим став японець Наоя Іноуе, який є абсолютним чемпіоном світу в другій легшій вазі (до 55,3 кг).
Усик вже очолював рейтинг The Ring після перемоги над Ентоні Джошуа з Великої Британії, якого він здолав двічі - у 2021 та 2022 роках.
Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring
1. Олександр Усик (Україна)
2. Наоя Іноуе (Японія)
3. Теренс Кроуфорд (США)
4. Сауль Альварес (Мексика)
5. Артур Бєтєрбієв
6. Дмітрій Бівол
7. Еррол Спенс (США)
8. Джервонта Девіс (США)
9. Джессі Родрігес (США)
10. Юнто Натакані (Японія)
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів британця Тайсона Ф'юрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами - за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації та WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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