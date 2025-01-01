Усика визнали найкращим боксером 2024 року

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на ресурс BoxingScene.

Представника авторитетного видання одноголосно обрали українця Олександра Усика переможцем у номінації найкращий боксер року.

"Український маестро-лівша був неперевершеним як професіонал, і у 2024 році він переміг у двох великих змаганнях у двох масштабних боях проти одного ворога, Тайсона Ф’юрі", - пише видання про Усика.