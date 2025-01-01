Усика визнали найкращим боксером 2024 року
Авторитетне видання BoxingScene обрало Олександра Усиком найкращим боксером світу за підсумками 2024 року
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на ресурс BoxingScene.
Представника авторитетного видання одноголосно обрали українця Олександра Усика переможцем у номінації найкращий боксер року.
"Український маестро-лівша був неперевершеним як професіонал, і у 2024 році він переміг у двох великих змаганнях у двох масштабних боях проти одного ворога, Тайсона Ф’юрі", - пише видання про Усика.
- 21 грудня в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі.
- У вівторок, 31 грудня, стало відомо про повернення Усика в Україну.
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