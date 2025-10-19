Усику пропонують битися на голих кулаках
Генеральний директор Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Девід Тетро хоче залучити абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, українця Олександра Усика до участі у боях на голих кулаках
Це питання вже обговорювалося з представником спортсмена Еріком Клімасом, заявив Тетро у коментарі Boxing King Media.
"У нас, безумовно, була важлива розмова. У мене є дуже близький підхід до Клімаса, який є менеджером Усика. У нас була з ним розмова, Усик є однією з наших головних цілей. Переговори тривають. А там подивимось", - сказав керівник Bare Knuckle.
Читайте також: Зеленський провів зустріч з Усиком: говорили про те, як посилити позиції України, зокрема в США
За його словами, компанія BKFC готова допомогти Усику підлаштуватися під незвичні для нього умови поєдинку.
"Нам доведеться надати йому (Усику - ред.) допомогу для подолання бар’єру, що може виникнути при переході, і якщо це буде здійснено, ми зможемо правильно підібрати йому суперника", - наголосив Тетро.
- Фільм з Усиком та Двейном Джонсоном "Незламний" здобув "Срібного лева" на Венеційському кінофестивалі.
