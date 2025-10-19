Усику пропонують битися на голих кулаках

Це питання вже обговорювалося з представником спортсмена Еріком Клімасом, заявив Тетро у коментарі Boxing King Media.

"У нас, безумовно, була важлива розмова. У мене є дуже близький підхід до Клімаса, який є менеджером Усика. У нас була з ним розмова, Усик є однією з наших головних цілей. Переговори тривають. А там подивимось", - сказав керівник Bare Knuckle.

За його словами, компанія BKFC готова допомогти Усику підлаштуватися під незвичні для нього умови поєдинку.

"Нам доведеться надати йому (Усику - ред.) допомогу для подолання бар’єру, що може виникнути при переході, і якщо це буде здійснено, ми зможемо правильно підібрати йому суперника", - наголосив Тетро.