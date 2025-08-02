Зеленський провів зустріч з Усиком: говорили про те, як посилити позиції України, зокрема в США
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з абсолютним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком. Серед іншого, говорили про те, як посилити позиції України, зокрема в США
Про це глава держави повідомив у telegram.
"Сьогодні всі ми прагнемо, щоб голос України у світі був сильним і впливовим, щоб усюди на землі про історію української боротьби за життя знало якомога більше людей. Це можливо, коли на міжнародній арені до зусиль політиків і дипломатів долучаються легенди України, відомі в кожному куточку планети. Одним із таких є наш абсолютний чемпіон світу Олександр Усик", - зазначив Володимир Зеленський.
фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Він розповів, що під час зустрічі говорив зі спортсменом "про те, як посилити наші позиції, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії, як нагадувати про щоденні випробування українського народу й ту відвагу, яку українці та українки демонструють понад 1256 днів війни".
"Окремо обговорили популяризацію здорового способу життя серед молоді, підтримку й мотивацію дітей, які активно займаються спортом", - додав Зеленський.
- 19 липня в Лондоні український боксер Олександр Усик переміг нокаутом британця Даніеля Дюбуа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
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