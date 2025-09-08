Фільм з Усиком та Двейном Джонсоном "Незламний" здобув "Срібного лева" на Венеційському кінофестивалі

Про це повідомляється на офіційному сайті Венеційського кінофестивалю.

6 вересня в Італії завершився Венеційський кінофестиваль. Головний приз — "Золотого лева" — за найкращий фільм отримав американський режисер Джим Джармуш за стрічку "Батько, мати, сестра, брат".

Престижну відзнаку - "Срібного лева" - здобув режисер Бенні Сафді за фільм "Незламний" (The Smashing Machine), в якому одну з ролей виконав український чемпіон Олександр Усик.

Головну роль у фільмі виконав Двейн "Скеля" Джонсон. Він втілив легендарного американського бійця ММА Марка Керра — абсолютного чемпіона UFC, якого боялися суперники та обожнювали фанати.

Український боксер грає у фільмі майстра ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Марком Керром. Уродженець Харківщини, Вовчанчин вважається одним із найсильніших бійців ММА, одним із найкращих бійців в історії, які будь-коли виступали в UFC, і одним із найкращих майстрів змішаних єдиноборств 1990-х років.

У своєму огляді The Independent так пише про Олександра Усика: "Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик виконує другорядну роль Ігоря Вовчанчина, одного з найскладніших і найзапекліших суперників Марка. Усик не хизується, як Містер Ті у фільмі "Роккі", а грає роль прямолінійно, хоча час від часу блимає тією щербатою посмішкою, яка вселяє страх Божий у багатьох його британських суперників".

В український прокат фільм виходить 9 жовтня.