Фільм з Усиком та Двейном Джонсоном "Незламний" здобув "Срібного лева" на Венеційському кінофестивалі
Спортивна драма "Незламний" (The Smashing Machine) отримала "Срібного лева" за найкращу режисуру на 82-му Венеційському кінофестивалі
Про це повідомляється на офіційному сайті Венеційського кінофестивалю.
6 вересня в Італії завершився Венеційський кінофестиваль. Головний приз — "Золотого лева" — за найкращий фільм отримав американський режисер Джим Джармуш за стрічку "Батько, мати, сестра, брат".
Престижну відзнаку - "Срібного лева" - здобув режисер Бенні Сафді за фільм "Незламний" (The Smashing Machine), в якому одну з ролей виконав український чемпіон Олександр Усик.
Головну роль у фільмі виконав Двейн "Скеля" Джонсон. Він втілив легендарного американського бійця ММА Марка Керра — абсолютного чемпіона UFC, якого боялися суперники та обожнювали фанати.
Український боксер грає у фільмі майстра ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Марком Керром. Уродженець Харківщини, Вовчанчин вважається одним із найсильніших бійців ММА, одним із найкращих бійців в історії, які будь-коли виступали в UFC, і одним із найкращих майстрів змішаних єдиноборств 1990-х років.
Читайте також: Найкращий боксер світу в Голлівуді: що відомо про фільм "Розгромна машина" з Олександром Усиком і Двейном Джонсоном
У своєму огляді The Independent так пише про Олександра Усика: "Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик виконує другорядну роль Ігоря Вовчанчина, одного з найскладніших і найзапекліших суперників Марка. Усик не хизується, як Містер Ті у фільмі "Роккі", а грає роль прямолінійно, хоча час від часу блимає тією щербатою посмішкою, яка вселяє страх Божий у багатьох його британських суперників".
В український прокат фільм виходить 9 жовтня.
- 1 вересня відбулася премʼєра стрічки "Незламний", яка отримала 15-хвилинні овації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 48Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе