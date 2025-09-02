Фільм з Усиком та Двейном Джонсоном "Розгромна машина" отримав 15-хвилинні овації на Венеційському кінофестивалі
У понеділок, 1 вересня, на Венеційському кінофестивалі відбулася світова премʼєра біографічної спортивної драми "Розгромна машина". Одну з ролей у фільмі виконав боксер Олександр Усик
Про це повідомляє Deadline.
В Італії з 27 серпня триває 82-й щорічний Венеціанський міжнародний кінофестиваль. 1 вересня у рамках престижної кіноподії відбулася премʼєра стрічки "Розгромна машина" з Двейном Скелею Джонсоном у головній ролі. Фільм розповідає про життя і кар'єру колишнього бійця UFC Марка Керра на прізвисько Smashing Machine (Розгромна машина).
Драма, в якій одну з ролей виконав український чемпіон Олександр Усик, отримала 15-хвилинні овації.
Двейн Джонсон, який був уперше у Венеції, грає Керра, який бореться із залежністю, перемогами, коханням та дружбою на піку своєї кар'єри. Емілі Блант грає дівчину Керра, Дон Стейплз.
Український боксер грає у фільмі майстра ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Марком Керром. Уродженець Харківщини, Вовчанчин вважається одним із найсильніших бійців ММА, одним із найкращих бійців в історії, які будь-коли виступали в UFC, і одним із найкращих майстрів змішаних єдиноборств 1990-х років.
Читайте також: Найкращий боксер світу в Голлівуді: що відомо про фільм "Розгромна машина" з Олександром Усиком і Двейном Джонсоном
У своєму огляді The Independent так пише про Олександра Усика: "Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик виконує другорядну роль Ігоря Вовчанчина, одного з найскладніших і найзапекліших суперників Марка. Усик не хизується, як Містер Ті у фільмі "Роккі", а грає роль прямолінійно, хоча час від часу блимає тією щербатою посмішкою, яка вселяє страх Божий у багатьох його британських суперників".
Джонсон поділився, що цей фільм задовольнив його давнє бажання випробувати себе як актора.
"Коли ти в Голлівуді, головне — це касові збори. І ти женешся за касовими зборами. А касові збори в нашому бізнесі можуть бути дуже гучними, і це може підштовхнути тебе до певної категорії. Я зняв ці фільми, і вони мені сподобалися. Вони були веселими. Деякі були справді хорошими та мали успіх. А деякі не дуже. Але я зрозумів, що в мене було палке бажання та голос у голові, який казав: "А що, як буде ще?", - додав "Скеля".
- Премʼєра фільму "Розгромна машина" відбудеться у кінотеатрах 3 жовтня.
