Вайлдер заявив про суддівське "пограбування" у бою Усика проти Ф'юрі
Американський важковаговик Деонтей Вайлдер вважає, що у дев'ятому раунді поєдинку Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі рефері мав зафіксувати перемогу українця нокаутом
Про це Вайлдер завив Boxing News.
На думку колишнього чемпіона світу, рефері врятував у дев'ятому раунді Ф'юрі від нокауту, коли розпочав відрахунок про нокдаун та не дав Усику добити суперника.
"Гадаю, що в дев'ятому раунді Усика пограбували та позбавили його нокауту. Ф'юрі зробили подарунок, але в підсумку Усик переміг. Великі вітання йому від мене. Я бажаю йому надалі тільки всього найкращого", – сказав Вайлдер
Він додав, що віддає українцю перевагу й у реванші, який очікується у жовтні 2024 року.
"Якби треба було обирати переможця реваншу, то я б назвав Усика. Але подивимося, що станеться", - зауважив Вайлдер, який утримував пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2015-2020 роках, доки не віддав його Ф'юрі.
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами.
- 21 червня стало відомо, що Ф'юрі вирішив скористатися правом на реванш з Усиком.
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