Вайлдер заявив про суддівське "пограбування" у бою Усика проти Ф'юрі

Про це Вайлдер завив Boxing News.

На думку колишнього чемпіона світу, рефері врятував у дев'ятому раунді Ф'юрі від нокауту, коли розпочав відрахунок про нокдаун та не дав Усику добити суперника.

"Гадаю, що в дев'ятому раунді Усика пограбували та позбавили його нокауту. Ф'юрі зробили подарунок, але в підсумку Усик переміг. Великі вітання йому від мене. Я бажаю йому надалі тільки всього найкращого", – сказав Вайлдер

Він додав, що віддає українцю перевагу й у реванші, який очікується у жовтні 2024 року.

"Якби треба було обирати переможця реваншу, то я б назвав Усика. Але подивимося, що станеться", - зауважив Вайлдер, який утримував пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2015-2020 роках, доки не віддав його Ф'юрі.