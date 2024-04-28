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Вдруге в історії: Україна виграла багатоборство ЧЄ зі спортивної гімнастики

28 квітня, 2024 неділя
21:52
Спорт Збірна України зі спортивної гімнастики

Збірна України зі спортивної гімнастики вдруге в історії виборола "золото" у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи-2024

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та Національна олімпійська збірна України.

Зазначається, що Україну представляли Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомір Стельмах. Збірна набрала 255.762 бала і вдруге у своїй історії стала переможцем командного багатоборства

Друге місце здобули гімнасти з Великої Британії (255.429 бала), третіми стали представники Італії (252.560 бала). 

"Востаннє українська команда підіймалася на подіум континентальної першості у 2020 році - тоді, як і сьогодні, наші гімнасти здобули перемогу", - йдеться у повідомленні.

"Суспільне Спорт" повідомляє, що Ілля Ковтун показав свій найкращий результат у вправах на перекладині. Український гімнаст другий день поспіль встановив особистий рекорд у цій вправі, набравши в сумі 15.800 балів за програму складністю 7.0. Натомість Олег Верняєв продемонстрував третій найкращий результат у цій вправі - 14.833 бали.

  • 24 квітня Олег Верняєв здобув першу медаль для України на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.


 

Теги:
Україна
спортивна гімнастика
Євро-2024
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