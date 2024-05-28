"Він найкращий": дядько Фʼюрі засипав Усика компліментами
Пітер Ф’юрі, дядько та колишній тренер ексчемпіона Тайсона Ф’юрі, позитивно висловився щодо українця Олександра Усика
Про це повідомляє Boxing Social.
За словами Пітера Фʼюрі, його племінник не зміг використати свої габарити у бою з Олександром Усиком.
"Я вважаю, що це був хороший бій, він зробив усе, що міг – це все, про що можна мріяти. Усик – винятковий чемпіон, я завжди казав, що цей хлопець чудовий боєць, він найкращий, з ким зустрічався Тайсон, це точно. Але це був близький бій. Ф’юрі великий, але не використав свої габарити. Думаю, що так не повинно бути, але це лише моя думка", - сказав дядько Тайсона Ф'юрі.
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами.
- 21 червня стало відомо, що Ф'юрі вирішив скористатися правом на реванш з Усиком.
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