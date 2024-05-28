"Він найкращий": дядько Фʼюрі засипав Усика компліментами

Про це повідомляє Boxing Social.

За словами Пітера Фʼюрі, його племінник не зміг використати свої габарити у бою з Олександром Усиком.

"Я вважаю, що це був хороший бій, він зробив усе, що міг – це все, про що можна мріяти. Усик – винятковий чемпіон, я завжди казав, що цей хлопець чудовий боєць, він найкращий, з ким зустрічався Тайсон, це точно. Але це був близький бій. Ф’юрі великий, але не використав свої габарити. Думаю, що так не повинно бути, але це лише моя думка", - сказав дядько Тайсона Ф'юрі.