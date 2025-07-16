Війна має закінчитися так, щоб не почалася знову через 3-5 років, - Усик

Про це повідомляє ESPN.

Олександр Усик наголосив, що він дуже хоче, аби війна закінчилась. Боксер зізнався, що він хотів би готуватись до бою з Даніелем Дюбуа у Києві, а не в Іспанії. Проте через безпекову ситуацію - спаринг-партнери не приїжджають в Україну.

"Ніхто не хоче закінчення війни більше, ніж ми, українці... Ми розуміємо, що таке війна, вона розкидала нас по всьому світу... Ми дуже чекаємо закінчення війни, але вона має закінчитися так, щоб не почалася знову через три-п'ять років", - йдеться у заяві боксера.