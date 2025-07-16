Війна має закінчитися так, щоб не почалася знову через 3-5 років, - Усик
Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик перед боєм з Даніелем Дюбуа нагадав світу про війну в Україні
Про це повідомляє ESPN.
Олександр Усик наголосив, що він дуже хоче, аби війна закінчилась. Боксер зізнався, що він хотів би готуватись до бою з Даніелем Дюбуа у Києві, а не в Іспанії. Проте через безпекову ситуацію - спаринг-партнери не приїжджають в Україну.
"Ніхто не хоче закінчення війни більше, ніж ми, українці... Ми розуміємо, що таке війна, вона розкидала нас по всьому світу... Ми дуже чекаємо закінчення війни, але вона має закінчитися так, щоб не почалася знову через три-п'ять років", - йдеться у заяві боксера.
- У суботу, 19 липня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа битимуться за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Британець кричав на українця під час дуелі поглядів.
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