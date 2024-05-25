Збірна України підтвердила участь у Паралімпійських іграх 2024
Збірна України офіційно підтвердила участь у Паралімпіаді 2024, яка відбудеться у Парижі: українські спортсмени змагатимуться у 17 видах спорту
Про це інформує Суспільне, посилаючись на слова президента Національного комітету спорту інвалідів України Валерія Сушкевича.
Він зазначив, що очікується участь 207 паралімпійців з України, втім наразі путівки до Парижа здобули 113 спортсменів. Українці змагатимуться у 17 видах спорту з 22, які будуть на Паралімпійських іграх.
"Якщо говорити про поточний варіант ситуації, то у нас є 98 ліцензій у 13 видах спорту. У кількісному складі це 113 спортсменів: 83 чоловіки та 30 жінок. Ліцензійний процес триває, і наразі ми боремося за ліцензії ще в чотирьох видах спорту. Водночас за деякі ліцензії буде боротьба аж до середини липня, за місяць від Паралімпійських ігор закінчиться світовий кваліфікаційний процес", - повідомив Сушкевич.
Він вказав, що Україна братиме участь попри допуск до Паралімпіади у нейтральному статусі спортсменів із Росії та Білорусі.
"Але питання участі - це і про те, що є наша боротьба за перемогу країни. І ми не можемо зупинити нашу боротьбу за перемогу України у сфері паралімпійського спорту, який вже не один рік об'єднує світову спільноту, в боротьбі проти країни-убивці", - наголосив Сушкевич.
- 20 травня очільник Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт оголосили, що Україна виступить на Олімпійських іграх у Парижі.
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