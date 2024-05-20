Україна офіційно оголосила, що не бойкотуватиме Олімпіаду-2024
Очільник Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт оголосили, що Україна виступить на Олімпійський іграх у Парижі
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
Відповідну заяву Бідний та Гутцайт зробили під час зустрічі з представниками українських та іноземних медіа.
"Ці Ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу. Гасло України на Олімпійських іграх: The Will to Win. Цього разу для України Олімпіада — це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі", - йдеться у спільній заяві Бідного та Гутцайта.
Вони нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу. Російські окупанти знищили або пошкодили понад 500 спортивних об’єктів, серед яких 15 баз олімпійської підготовки. "Наші спортсмени — це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку. Участь України в Олімпійських іграх — це перемога нашого духу, волі і віри в майбутнє", - підсумували Бідний та Гутцайт.
Україна розглядала можливість бойкоту Олімпіади-2024 через допуск на Ігри у Парижі у нейтральному статусі росіян та білорусів. Олімпійські ігри відбуватимуться з 26 липня до 11 серпня.
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