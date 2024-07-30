Зробив сексистське зауваження в етері: олімпійського коментатора відсторонили від роботи
Олімпійський коментатор під час виступу австралійської жіночої збірної з плавання на Олімпіаді-2024 зробив сексистський коментар: його відсторонили від роботи
Про це інформує The Guardian.
Йдеться про коментатора мовника Eurosport Боба Балларда. В прямому етері, коли австралійська команда у складі Моллі О'Каллаган, Шейни Джек, Емми МакКеон та Мег Харріс здобула золото в естафеті 4x100 метрів вільним стилем, він сказав: "Що ж, жінки тільки фінішують. Ви ж знаєте, які вони... вештаються, роблять макіяж".
Його співкоментаторка Ліззі Сіммондс назвала таке висловлювання обурливим. Згодом про його слова висловився олімпійський мовник Eurosport.
"Під час трансляції Eurosport вчора ввечері коментатор Боб Баллард зробив недоречний коментар. У зв'язку з цим він був виключений з нашого реєстру коментаторів з негайною відставкою", - йдеться у повідомленні.
Наразі Баллард ніяк не прокоментував таке рішення.
- Це не перша відставка на Олімпіаді, яка трапилася через сексизм. У 2021 році голову оргкомітету Олімпіади-2020 примусили піти у відставку через сексистські висловлювання. Він заявив, що збільшення кількості жінок в спортивних комітетах і федераціях нібито призводить до затягування засідань.
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