Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

На Запоріжжі росіяни для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені росіяни готують "незалежних спостерігачів". Зокрема, серед них можуть бути громадяни ЄС.

На Херсонщині окупанти вимагають розповідати школярам пропаганду з викривленим розумінням історичних подій і поширюють тези про нібито тільки спільне майбутнє України та Росії.

У Маріуполі на Донеччині вони відсвяткували річницю "звільнення Донецька від фашистів".

На Луганщині загарбники "мобілізовують" літніх чоловіків із хронічними хворобами. Відмовитися від цього не можна, адже росіяни можуть розстрілювати "ухилянтів".

Відступ окупантів із Харківщини Міноборони РФ назвало "перекиданням". За допомогою маніпуляцій окупанти сподіваються зменшити кількість "занепокоєних" росіян.

9 вересня Центр при РНБО назвав "наратив дня" в Росії. Ним стали слова речниці МЗС РФ Марії Захарової про те, що Україна нібито прагне свідомо зіпсувати "дружні відносини" з Росією, скасувавши угоду про безвіз.

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