"Справа "Хізб ут-Тахрір": генконсул України відвідав у Ростові-на-Дону політв'язнів із Криму

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Їх утримують у ростовському СІЗО.

Малишевський заявив, що Ібрагімов переніс важко етап з окупованого Криму.

"У Краснодарі йому довелося перебувати з 25 людьми в камері на 12 осіб, а потім місяць перебувати на карантині в СІЗО Новоросійська без належного лікування. Від вакцинації він відмовився. З 12 серпня політв’язень перебуває у СІЗО-1 Ростова-на-Дону в камері з телевізором на 6 осіб, з прогулянками і медичним оглядом", – сказав він.

За його даними, переїзд із Сімферополя в Ростов-на-Дону Олег Федоров теж переніс важко. Його шлях також проліг через Керч, Краснодар та Новоросійськ. В’язень мав високу температуру.

"Він навіть не міг піднятися. Потім Федорова ізолювали до лікарні, яка мало відрізнялася від камери – сире приміщення, без вентиляції і робочого санвузла", – переповів Малишевський.