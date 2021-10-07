Справа "Межигір'я": ВАКС заочно арештував Януковича

Рішенням прийняли 7 жовтня на засіданні суду.

"...обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича - ред.) участю питання про застосування обраного запобіжного західу", - оголосила суддя.



Раніше Вищий антикорупційний суд дозволив провести розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра у справі про завдання збитків державі на суму понад 500 млн грн.

Вищий антикорупційний суд кілька разів викликав колишнього президента України Віктора Януковича через справу щодо заволодіння резиденцією "Межигір'я".

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