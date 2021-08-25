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Справа про "Межигір'я": ВАКС дозволив розслідувати провадження щодо Януковича

25 серпня, 2021 середа
18:50
Суспільство експрезидент-втікач Віктор Янукович

Вищий антикорупційний суд дозволив провести розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра у справі про завдання збитків державі на суму понад 500 млн грн

Про це повідомляє пресслужба САП.

"25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про проведення спеціального досудового розслідування (заочно) щодо колишнього власника держрезиденції "Межигір'я" та його сина", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Янукович і його син підозрюються в незаконному обігу комплексу будівель на території Вишгородського району. Завдані ними збитки державі перевищує 500 млн грн.

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Олександр Янукович
Віктор Янукович
Межигір'я
справа
ВАКС
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