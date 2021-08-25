Справа про "Межигір'я": ВАКС дозволив розслідувати провадження щодо Януковича

Про це повідомляє пресслужба САП.

"25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про проведення спеціального досудового розслідування (заочно) щодо колишнього власника держрезиденції "Межигір'я" та його сина", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Янукович і його син підозрюються в незаконному обігу комплексу будівель на території Вишгородського району. Завдані ними збитки державі перевищує 500 млн грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро має намір звернутися в Інтерпол у справі експрезидента Віктора Януковича.

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