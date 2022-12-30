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Справа проти Жеваго - це переслідування іноземних інвесторів, у ній не видно інших причин, крім політичних, - Княжицький

30 грудня, 2022 п'ятниця
21:55
Суспільство Микола Княжицький

Провадження проти Констянтина Жеваго - це комерційно-політична справа далека від справедливості, яка шкодить Україні

Про це заявив нардеп Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Це (Жеваго, - ред.) людина, яка вперше вивела великий український бізнес на міжнародний майданчик. Він відкрив компанію, прозору, де немає корупції, без держави. Він вивів на Лондонську біржу, і купили акції цієї компанії найбагатші люди світу. Це, в основному, фонди і громадяни США, Великої Британії та Європи. Це і є той іноземний інвестор, який прийшов в Україну, хоче чесних і справедливих судів, і для того, щоб люди повірили і купили частки цієї компанії, тому ж Жеваго точно було потрібно мати і нормальну репутацію і прозору фірму", - зазначив він.

За словами нардепа, це дуже складно зробити - у нас таких компаній одиниці на міжнародній біржі.

"Коли йде переслідування Жеваго - це переслідування всіх іноземних інвесторів, яких залучили до цієї компанії. Для інвестиційного клімату, для країни це жахливо. Нічого доведеного немає, Жеваго не засуджений. Навіть ніхто не засуджений з того банку, де він був власником, жодний менеджер не засуджений. Для мене інших причин, окрім політичних, не видно. Тим більше справу веде ДБР, призначення керівництва було не прозорим. Бюро під впливом Офісу президента. Для мене - це комерційно-політична справа далека від справедливості, яка шкодить Україні", - підсумував Княжицький.

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Економіка
політика
Микола Княжицький
Ferrexpo
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