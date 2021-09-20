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Справа "вагнерівців": Безугла заявила, що спецслужби РФ "могли відслідкувати" заходи спецслужб і розвідки України

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Голова ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла заявила, що спецслужби РФ "могли відслідкувати" частину заходів України щодо спецоперації по "вагнерівцям" і почали вести дезінформаційну активність

Про це вона заявила у коментарі журналістам після засідання ТСК, передає Еспресо.TV.

"За попередньою інформацією, є підстави вважати, що спецслужби РФ могли відслідкувати частину заходів спецслужб і розвідки України в роботі з документування і почали свою контргру, використовуючи активні заходи України в межах оперативної гри як прикриття для своїх оперативних заходів проти України", - повідомила Безугла.

За її словами, ТСК встановила, що спецслужби Росії дозволили вивезення з території Росії на території Білорусі 33 найманців. І що підготовка відповідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як вагнерівці були затримані в Білорусі.

"За попередньою інформацією ТСК з моменту затримання найманців спецслужби Росії переформатували свої активні заходи і почали дезінформаційну спецоперацію проти України. ТСК зараз планує рекомендувати правоохоронним органам у межах своїх повноважень проаналізувати наявні факти про дезінформаційну активність Росії та скоординованість з діями окремих суб’єктів в Україні", - додала Безугла.

 

  • Нагадаємо, "слуги народу" перервали засідання ТСК з Вагнергейту під час якого ексголова ГУР Василь Бурба давав свідчення щодо вказівки перенести спецоперацію.

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Росія
Слуга народу
ТСК
новини України
Мар'яна Безугла
Вагнергейт
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