Справа "вагнерівців": Безугла заявила, що спецслужби РФ "могли відслідкувати" заходи спецслужб і розвідки України

Про це вона заявила у коментарі журналістам після засідання ТСК, передає Еспресо.TV.

"За попередньою інформацією, є підстави вважати, що спецслужби РФ могли відслідкувати частину заходів спецслужб і розвідки України в роботі з документування і почали свою контргру, використовуючи активні заходи України в межах оперативної гри як прикриття для своїх оперативних заходів проти України", - повідомила Безугла.

За її словами, ТСК встановила, що спецслужби Росії дозволили вивезення з території Росії на території Білорусі 33 найманців. І що підготовка відповідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як вагнерівці були затримані в Білорусі.

"За попередньою інформацією ТСК з моменту затримання найманців спецслужби Росії переформатували свої активні заходи і почали дезінформаційну спецоперацію проти України. ТСК зараз планує рекомендувати правоохоронним органам у межах своїх повноважень проаналізувати наявні факти про дезінформаційну активність Росії та скоординованість з діями окремих суб’єктів в Україні", - додала Безугла.





Нагадаємо, "слуги народу" перервали засідання ТСК з Вагнергейту під час якого ексголова ГУР Василь Бурба давав свідчення щодо вказівки перенести спецоперацію.

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