Справа "вагнерівців": Безугла заявила, що спецслужби РФ "могли відслідкувати" заходи спецслужб і розвідки України
Голова ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла заявила, що спецслужби РФ "могли відслідкувати" частину заходів України щодо спецоперації по "вагнерівцям" і почали вести дезінформаційну активність
Про це вона заявила у коментарі журналістам після засідання ТСК, передає Еспресо.TV.
"За попередньою інформацією, є підстави вважати, що спецслужби РФ могли відслідкувати частину заходів спецслужб і розвідки України в роботі з документування і почали свою контргру, використовуючи активні заходи України в межах оперативної гри як прикриття для своїх оперативних заходів проти України", - повідомила Безугла.
За її словами, ТСК встановила, що спецслужби Росії дозволили вивезення з території Росії на території Білорусі 33 найманців. І що підготовка відповідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як вагнерівці були затримані в Білорусі.
"За попередньою інформацією ТСК з моменту затримання найманців спецслужби Росії переформатували свої активні заходи і почали дезінформаційну спецоперацію проти України. ТСК зараз планує рекомендувати правоохоронним органам у межах своїх повноважень проаналізувати наявні факти про дезінформаційну активність Росії та скоординованість з діями окремих суб’єктів в Україні", - додала Безугла.
- Нагадаємо, "слуги народу" перервали засідання ТСК з Вагнергейту під час якого ексголова ГУР Василь Бурба давав свідчення щодо вказівки перенести спецоперацію.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.1Продаж 31.45
- Актуальне
- Важливе