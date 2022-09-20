Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"У цього процесу є декілька складових. Перше, є розкрадання чиновниками величезної кількості, вагонами та контейнерами, гуманітарної допомоги й справи публічно не розслідуються, але ці посадовці й далі працюють на державу. А наша волонтерська підгрупа, яка передала 105 автомобілів на армію, то до нас є питання. Також до інших груп волонтерів, хто забезпечував бронежилетами та закривав інші військові потреби, до них теж є питання. Тобто це інформаційна бомба, яка перебиває реальні проблеми з гуманітарною допомогою", - зазначив волонтер.



Святослав Літинський вважає, що насправді хтось у кабінетах подумав, що волонтери мають якусь довіру у суспільства і напевно на наступних виборах будуть брати участь самостійно або долучатися до політичних рухів, тому і вирішили таким чином скасувати довіру до волонтерів.



"Третя складова цього процесу, що багато поліцейських та слідчих охоче задіюють себе у подібних справах, аби не їхати на прифронтові звільнені території для розслідування воєнних злочинів росіян, а тут вислуговуються у сподіванні на нову зірочку на погонах, тим більш через комендантські години кількість кримінальних злочинів впала. Ці всі три інтереси сходяться, але вони проти інтересів держави", - прокоментував Літинський.

Нагадаємо, останні тижні правоохоронні органи зачастили в гості до волонтерів. Почалися масові обшуки у людей, які активно допомагають війську. Зокрема 8 вересня правоохоронці прийшли з обшуками до відомого мовознавця та волонтера Святослава Літинського.

А перед цим обшукували волонтера Олега Яницького.

30 серпня у Львові суд обрав запобіжний захід Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку, яких звинуватили у продажу автомобілів, призначених для фронту. Волонтери заперечують свою провину і називають звинувачення брехнею.

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