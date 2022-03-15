Справжній хаб лікарських засобів: Марина Порошенко та Ірина Геращенко показали, як формується та передається гуманітарна медична допомога

Про це розповіла співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, повідомляє сайт партії.



Геращенко показала, як команда Марини Порошенко, яка є фаховим лікарем, сортує та розподіляє лікарські засоби від європейських партнерів.



"В українських містах, які потерпають від російської повномасштабної агресії, одна з найбільших проблем залишається - це проблема з ліками", - наголосила Геращенко.



"У нас тут справжній хаб лікарських засобів", - депутатка показала на відео, як йде робота по збору і сортуванню ліків із гуманітарної допомоги, яка надходить з-за кордону.



Марина Порошенко розповіла, що волонтерський хаб отримує благодійну допомогу з різних країн Європи, зокрема з Польщі та Німеччини.



"Вони складають на свій розсуд такий мікс у коробки. І зараз, щоб розібратися, що у цих коробках, і ми могли правильно це спрямувати, ми всі ці коробки сортуємо, розподіляємо по напрямкам і категоріям - ліки, перев’язувальні матеріали, крапельниці, катетери, маски, шприци, дитячі набори, набори для жінок. І потім усе це будемо розподіляти по медичним закладам, по волонтерським пунктам, по соціальним пунктам. Туди, де дійсно потребують допомоги, ми будемо це відправляти", - розповіла Марина Порошенко.



Вона запевнила: "Все це знайде свого адресата, буде обов`язково розподілене туди, де воно буде більш доречним і ефективним. Туди, де це буде допомагати людям, які постраждали внаслідок цієї абсолютно безглуздої жахливої війни з окупантами з Росії".



Марина Порошенко розповіла, що команда "Європейської Солідарності" також привозить необхідні речі на залізничний вокзал, зокрема дитячі візочки, бо дуже багато жінок їдуть з дітьми на руках. "Вони рятуються з дітьми на руках, біжать навіть не підготувавши необхідні речі і їм потрібно кудись посадити дитину, щоб звільнити руки. От такий у нас зараз дефіцит. І ми за декілька днів назбирали близько 20 дитячих візочків і передали на волонтерський пункт на вокзал. Далі будемо також допомагати", - говорить вона.



"Я дякую усім небайдужим людям. Ми непереможна сила, разом ми подолаємо будь-яку проблему і навіть цю російську нечисть ми теж виженемо з нашої землі. І потім відбудуємо нашу країну, вона стане ще краще, ще привабливішеб ще сучасніше. Я хочу звернутися до тих мам, які зараз рятують своїх дітей: будь ласка, рятуйте їх, вивозьте у безпечні місця. Ми заради них зараз боронимо нашу землю, щоб вона потім дісталася їм, і вони її далі могли розвивати, робити кращою", - сказала Марина Порошенко.



"Дорогі українки, я знаю, що дуже багато жінок морально страждають, яке прийняти правильне рішення - залишатися із чоловіками поряд і підтримувати чи рятувати дітей. Будь ласка, рятуйте дітей. Це сьогодні дуже великий обов’язок українок - врятувати маленьких українців, тому що вони мають відбудувувати Україну. Ну а ми залишаємося в Києві, ми працюємо для того, щоб зробити все, щоб Україна вистояла, обов`язково перемогла і відбудовувалася", - наголошує Ірина Геращенко.







