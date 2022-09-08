Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

За даними британців, українська армія, імовірно, знищила у Дар'ївці Херсонської області військовий понтонний міст, який росіяни розгорнули після пошкодження автомобільного моста. Знищений понтонний міст був одним із основних шляхів між північним і південним секторами російської армії уздовж Дніпра.

Також розвідка Сполученого Королівства зазначає, що ЗСУ продовжують завдавати систематичних точних ударів по логістичних пунктах росіян і тиснути на армію РФ. Це, на думку британських розвідників, уповільнює здатність Росії розгортати оперативні резерви та поповнювати матеріальні засоби зі сходу.

7 вересня британська розвідка заявила, що окупаційні війська зіштовхнулися з дилемою: захищатися на Півдні чи розгортати резерви на Донбасі. Причиною став контрнаступ, розпочатий Україною.