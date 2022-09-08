Спроби стримати українські війська уповільнюють російську армію, - британська розвідка
Армія Росії сповільнюється на Півдні України через намагання окуавнтів зупинити просування ЗСУ
Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
За даними британців, українська армія, імовірно, знищила у Дар'ївці Херсонської області військовий понтонний міст, який росіяни розгорнули після пошкодження автомобільного моста. Знищений понтонний міст був одним із основних шляхів між північним і південним секторами російської армії уздовж Дніпра.
Також розвідка Сполученого Королівства зазначає, що ЗСУ продовжують завдавати систематичних точних ударів по логістичних пунктах росіян і тиснути на армію РФ. Це, на думку британських розвідників, уповільнює здатність Росії розгортати оперативні резерви та поповнювати матеріальні засоби зі сходу.
- 7 вересня британська розвідка заявила, що окупаційні війська зіштовхнулися з дилемою: захищатися на Півдні чи розгортати резерви на Донбасі. Причиною став контрнаступ, розпочатий Україною.
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