Спротив: ворог готує "евакуацію" деяких жителів Горлівки до Росії
За даними місцевого підпілля, рашисти мають намір вивести мирне населення Микитівського району тимчасово окупованого міста Горлівка Донецької області, не запитуючи їхньої згоди
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупанти готуються "евакуювати" частину мешканців тимчасово захопленої Горлівки", - йдеться в заяві.
Уточнюється, що йдеться про Микитівський район - північно-західну частину міста. Загальна кількість населення там станом на 2001 рік - 82 480 людей.
Нині триває підготовка до виселення. Ворог не цікавиться бажаннями мирних жителів.
"Це подається як турбота про населення, хоча де-факто це постановче шоу в межах створення пропагандистської картинки", - наголошують у ЦНС.
Однак, на місце виселених людей російські загарбники планують поселити своїх військових. Людей мають вивезти на територію РФ.
У Спротиві просять допомогти пришвидшити звільнення території України та повідомляти про місце розташування чи плани ворога у чат-бот.
- Раніше ЦНС писав, що РФ планує депортувати з тимчасово окупованої Горлівки усіх школярів улітку.
- В окупованій Горлівці Донецької області зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мобілізованих мешканців міста.
- Нагадаємо, 24 вересня речник Східного напрямку Ілля Євлаш повідомив, що ЗСУ узяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка, яку окупанти використовують для логістики.
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