Спротив: ворог готує "евакуацію" деяких жителів Горлівки до Росії

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти готуються "евакуювати" частину мешканців тимчасово захопленої Горлівки", - йдеться в заяві.

Уточнюється, що йдеться про Микитівський район - північно-західну частину міста. Загальна кількість населення там станом на 2001 рік - 82 480 людей.

Нині триває підготовка до виселення. Ворог не цікавиться бажаннями мирних жителів.

"Це подається як турбота про населення, хоча де-факто це постановче шоу в межах створення пропагандистської картинки", - наголошують у ЦНС.

Однак, на місце виселених людей російські загарбники планують поселити своїх військових. Людей мають вивезти на територію РФ.

У Спротиві просять допомогти пришвидшити звільнення території України та повідомляти про місце розташування чи плани ворога у чат-бот.