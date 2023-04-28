Російські окупанти планують "евакуювати" з Горлівки усіх школярів наприкінці навчального року
РФ планує депортувати з тимчасово окупованої Горлівки усіх школярів наприкінці цього навчального року, батьки також мають поїхати
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Росіяни продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей", - пише відомство.
Повідомляється, у тимчасово окупованому місті Горлівка Донецької області рашисти планують під приводом евакуації вивезти усіх школярів у кінці навчального року. Батькам доведеться їхати з дітьми.
Метою цього є вивезення українців до РФ для подальшої асиміляції та знищення української самоідентичності у дітей.
"Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права", - наголосили в ЦНС.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
- 27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо примусової депортації українських дітей та дорослих на території Росії, визнавши такі дії геноцидом. Після затвердження документа ПАРЄ звернеться до Міжнародного кримінального суду у Гаазі з метою розслідування злочину геноциду.
- Міжнародний розголос ситуація із депортацією українських дітей мала отримати ще на початку повномасштабного вторгнення. Уже тоді світ мав зреагувати на цю ознаку геноциду та ухвалювати відповідні резолюції, а не чекати, доки число депортованих сягне 700 тисяч. Про це розповіла правозахисниця Людмила Денісова.
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