Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей", - пише відомство.

Повідомляється, у тимчасово окупованому місті Горлівка Донецької області рашисти планують під приводом евакуації вивезти усіх школярів у кінці навчального року. Батькам доведеться їхати з дітьми.

Метою цього є вивезення українців до РФ для подальшої асиміляції та знищення української самоідентичності у дітей.

"Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнародного права", - наголосили в ЦНС.