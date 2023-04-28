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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На депортацію українських дітей звернули увагу лише тоді, коли цифра вивезених сягнула 700 тисяч, - правозахисниця Денісова
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На депортацію українських дітей звернули увагу лише тоді, коли цифра вивезених сягнула 700 тисяч, - правозахисниця Денісова

28 квітня, 2023 п'ятниця
11:44
Війна з Росією депортація дітей з окупованих теріторій в Росію

Міжнародний розголос ситуація із депортацією українських дітей мала отримати ще на початку повномасштабного вторгнення. Уже тоді світ мав зреагувати на цю ознаку геноциду та ухвалювати відповідні резолюції, а не чекати, доки число депортованих сягне 700 тисяч

Таку думку висловила правозахисниця Людмила Денісова в ефірі Еспресо.

За її словами, примусове вивезення українців президент РФ Володимир Путін погодив своїм указом іще 2019-го року. Тим часом активна депортація розпочалася на початку повномасштабного вторгнення.

"Це ж не сьогодні почалося. Ми всі пам'ятаємо, що ще 18 лютого 2022 року вже перевозили наших дітей, які були розміщені в інтернатах. Уже тоді це мало ознаки геноциду. Потім було проведено багато різних перемовин - була резолюція, прийнята Радою з прав людини ООН від 12 травня 2022 року, де прописано, що РФ має допустити міжнародні правозахисні організації, щоб побачити, чи є там такі примусово вивезені діти", - сказала вона. 

Після цього, зазначила Денісова, відбулися такі події, як організація Росією фільтраційних таборів, розлучення дітей із батьками, убивство батьків та подальша депортація неповнолітніх. 

"Це відбувалося протягом року. Але міжнародне суспільство чомусь звернуло на це увагу тільки після того, як за російськими даними, перевезено було понад 700 тисяч наших дітей", - сказала правозахисниця.

  • 27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо примусової депортації українських дітей та дорослих на території Росії, визнавши такі дії геноцидом. Після затвердження документа ПАРЄ звернеться до Міжнародного кримінального суду у Гаазі з метою розслідування злочину геноциду.
Світ
геноцид
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