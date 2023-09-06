США допомагатимуть Україні з лікуванням ментального здоров'я після завершення війни
Держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що США допомагатимуть українцям з лікуванням ментального здоров'я після завершення війни
Про це він сказав на третьому Саміті перших леді та джентльменів "Ментальне здоров'я: стійкість і вразливість майбутнього", повідомляє кореспондент Укрінформу.
Він наголосив, що саме це США мають на увазі коли заявляють, що країна буде з нашою державою до кінця.
"Тож сьогодні від імені президента Байдена, першої леді доктора Джилл Байден я тут, щоб заявити українському народові: як вплив цього жахливого конфлікту на психічний стан триватиме після завершення війни, так само і Сполучені Штати допомагатимуть вам вилікувати ці невидимі рани. Коли ми кажемо, що Америка з вами протягом усього шляху, ми маємо це на увазі", - сказав він.
Він наголосив, що аби досягти справедливого миру необхідна не тільки військова сила, але й демократія, економіка та ментальне здоров'я людей, яке так само важливе, як і побудова домівок, доріг і шкіл.
Блінкен зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення США надали $36 млрд для забезпечення доступу українців до послуг психологічної допомоги.
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24 березня в Україні стартувала комунікаційна кампанія у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Вона називається "Ти як?".
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