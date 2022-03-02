США допоможуть відновити українську інфраструктуру після війни, – Кубраков

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Провели важливі перемовини з міністром транспорту США Пітером Буттіджеджем щодо системних заходів підтримки України в боротьбі з агресором... У розмові Піт Буттіджедж підтвердив, що США готові максимально допомагати у процесі відновлення української інфраструктури після завершення війни та деокупації українських територій", – йдеться в повідомленні.

Сьогодні інфраструктуру України цілеспрямовано знищують. Мова йде про десятки мостів, сотні кілометрів доріг та залізниці, цивільні та військові аеропорти. Крім того, окупанти також почали стріляти по українських портах.

У фокусі розмови також було постачання Україні летального озброєння, медичних засобів та гуманітарної допомоги. Такі поставки будуть збільшуватися, і для цього пропрацьовуються нові маршрути постачання з США через європейські країни до України.

"У дуже короткий час нам вдалося домовитися із західними сусідами про максимальне спрощення процедур проходу вантажівок та потягів через кордони до України. Однак потрібно розуміти, що допомога наших партнерів наразі відбувається у дуже небезпечних умовах", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, Польща запропонувала ЄС надати Україні €100 млрд на відновлення інфраструктури.