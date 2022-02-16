США дозволили окремим особам в'їзд з України без проходження тесту на COVID-19
До США можуть в'їжджати з України без проходження тесту на COVID-19 перед від'їздом або підтвердження наявності вакцини можуть лише деякі особи
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) на свій розсуд дозволили деяким особам з України в'їжджати в Сполучені Штати без тесту на COVID-19 перед від'їздом", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що це стосується громадян США; законних постійних жителів; негромадян, які мають імміграційну візу США, неімігрантів-негромадян, які подорожують із громадянином США або законним постійним жителем і мають відповідні проїзні документи, що дозволяють їм подорожувати до Сполучених Штатів. Це право набуло чинності й закінчується 1 березня 2022 року з урахуванням будь-яких подальших продовжень.
Також Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) визначило, що в національних інтересах дозволяти в'їзд до США з України певним особам без пред'явлення доказу вакцинації проти COVID-19.
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