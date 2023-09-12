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США дозволили переказ $6 млрд у рамках угоди з Іраном про обмін ув'язненими

12 вересня, 2023 вiвторок
08:06
Світ Іран

Сполучені Штати відмовилися від санкцій, щоб дозволити переказ $6 млрд іранських активів з Південної Кореї до Катару. Це необхідно для здійснення раніше оголошеного обміну ув'язненими між США та Іраном

Про це пише Reuters.

Зазначається, що загальні контури американсько-іранської угоди, згідно з якою п’ятьом громадянам США, затриманим Іраном, дозволили виїхати в обмін на передачу коштів і звільнення п’ятьох іранців, утримуваних у Сполучених Штатах, були оприлюднені 10 серпня.

Згідно з документом Держдепартаменту Ентоні Блінкен вирішив, що відмова від санкцій відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів.

Документ, надісланий комітетам конгресу США, вперше офіційно визнав, що уряд США звільняє п’ятьох іранців, утримуваних у Сполучених Штатах, у рамках угоди щодо забезпечення свободи п’ятьох громадян США.

"Щоб сприяти їх звільненню, Сполучені Штати зобов’язалися звільнити п’ятьох громадян Ірану, які зараз утримуються в країні, і дозволити переказ приблизно 6 млрд доларів іранських коштів, які зберігаються на закритих рахунках у Республіці Корея, на закриті рахунки в Катарі, де кошти будуть доступні лише для гуманітарної торгівлі", – йдеться у повідомленні.

У документі також зазначається, що переказ коштів принесе лише "обмежену користь Ірану", оскільки кошти можуть бути використані лише для гуманітарної торгівлі.

"Дозволити переказ цих коштів з обмежених іранських рахунків, які знаходяться в Кореї на рахунки в Катарі для гуманітарної торгівлі, необхідно для полегшення звільнення цих громадян США", – додають у Держдепартаменті.

Речник Білого дому Едрієн Вотсон повідомила, що 8 вересня Блінкен здійснив "процедурний крок у поточному процесі, щоб гарантувати, що іранські кошти можуть переміщуватися з одного обмеженого рахунку на інший і залишатися обмеженими для гуманітарної торгівлі".

Вона сказала, що адміністрація інформувала конгрес з самого початку процесу.

"Як ми говорили з самого початку, ми маємо на меті домовитися про звільнення 5 протиправно утримуваних американців. Це залишається делікатним і постійним процесом. Хоча це крок у цьому процесі, жодна особа не була і не буде звільнена під варту в США цього тижня", – сказала Вотсон. 

За словами восьми іранських та інших джерел, знайомих з переговорами, передача $6 млрд і обмін полоненими можуть відбутися вже наступного тижня.

  • У січні повідомлялося, що уряд США не відкидає військових дій, щоб запобігти придбанню Іраном ядерної зброї, але найкращий шлях лежить через дипломатію.
  • Згодом заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що триває підготовка неофіційної угоди між США та Іраном щодо розмороження частини активів й не введення нових санкцій.
  • Президент США Джо Байден ще на рік продовжив дію санкцій проти організацій та фізичних осіб з РФ та Ірану, відповідальних за незаконне утримання під вартою американських громадян за кордоном.
Іран
США
обмін полоненими
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