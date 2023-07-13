Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

"Продовжую на один рік надзвичайний стан у країні у зв'язку з заручниками й неправомірним утриманням за кордоном американських громадян", - зазначається в повідомленні Байдена.

Президент США наголошує, що захоплення заручників і незаконне затримання громадян Штатів є жахливими діями, які підривають верховенство права.

Зазначається, що виконавчий указ 14078 увійшов у дію 19 липня 2022 року. Він надає Байдену можливість застосовувати фінансові санкції та візові обмеження до країн, які незаконно тримають у заручниках громадян США. Наразі під санкціями за неправомірні затримання американців перебувають Федеральна служба безпеки Росії та розвідувальна організація Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Затримання громадянам США у Росії

У 2022 році в Росії затримали колишнього морського піхотинця США Тейлора Дадлі за незаконний перетин кордону. 12 січня 2023 року стало відомо, що його все ж таки звільнили.

Згодом, 19 січня, Федеральна служба безпеки Росії затримала громадянина Сполучених Штатів Америки за підозрою у шпигунстві. Також 1 лютого у столиці Росії затримали активістку зі США Алісію Дей за те, що вона вигулювала теля на Червоній площі.

30 березня повідомлялося, що російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його арештували у справі про шпигунство.

У квітні трьох росіян та чотирьох громадян США звинувачували у роботі на російський уряд та Федеральну службу безпеки РФ. У Сполучених Штатах вони вербували агентів для роботи на ФСБ і поширювати проросійську пропаганду.

Того ж місяця Білий дім оголосив нові санкції щодо організацій та осіб в Росії та Ірані, які причетні до неправомірного утримування американських громадян заручниками.