Білий дім продовжив санкції проти Росії та Ірану через неправомірні затримання американців
Президент США Джо Байден ще на рік продовжив дію санкцій проти організацій та фізичних осіб, відповідальних за незаконне утримання під вартою американських громадян за кордоном
Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.
"Продовжую на один рік надзвичайний стан у країні у зв'язку з заручниками й неправомірним утриманням за кордоном американських громадян", - зазначається в повідомленні Байдена.
Президент США наголошує, що захоплення заручників і незаконне затримання громадян Штатів є жахливими діями, які підривають верховенство права.
Зазначається, що виконавчий указ 14078 увійшов у дію 19 липня 2022 року. Він надає Байдену можливість застосовувати фінансові санкції та візові обмеження до країн, які незаконно тримають у заручниках громадян США. Наразі під санкціями за неправомірні затримання американців перебувають Федеральна служба безпеки Росії та розвідувальна організація Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
Затримання громадянам США у Росії
У 2022 році в Росії затримали колишнього морського піхотинця США Тейлора Дадлі за незаконний перетин кордону. 12 січня 2023 року стало відомо, що його все ж таки звільнили.
Згодом, 19 січня, Федеральна служба безпеки Росії затримала громадянина Сполучених Штатів Америки за підозрою у шпигунстві. Також 1 лютого у столиці Росії затримали активістку зі США Алісію Дей за те, що вона вигулювала теля на Червоній площі.
30 березня повідомлялося, що російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його арештували у справі про шпигунство.
У квітні трьох росіян та чотирьох громадян США звинувачували у роботі на російський уряд та Федеральну службу безпеки РФ. У Сполучених Штатах вони вербували агентів для роботи на ФСБ і поширювати проросійську пропаганду.
Того ж місяця Білий дім оголосив нові санкції щодо організацій та осіб в Росії та Ірані, які причетні до неправомірного утримування американських громадян заручниками.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе